Яким вживаним авто віддають перевагу українцям: топ-5 марок легковиків
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Українці почали купувати більше вживаних авто
Агресія з боку Росії та бойові дії значно збільшили попит на легкові авто в Україні. При цьому наші громадяни переважно воліють купувати вживані авто, вартість яких не перевищує 5 тисяч доларів.
Про це свідчать дані сервісу Olx.ua за попитом та пропозицією на вживані авто, які розміщувалися в 2022 році. Найчастіше українці цікавилися легковими авто марки Volkswagen.
Так, п’ятірка найпопулярніших в українців марок авто з пробігом 2022-го виглядає так:
- Volkswagen — більше 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення;
- Opel — 641 150;
- BMW — 574 533;
- Mercedes-Benz — 514 961;
- Daewoo — 476 499.
При цьому, як особливо зазначають аналітики Olx.ua, найбільше українці вважають за краще купувати б/в авто, вартість яких не перевищує 5 тисяч доларів.
- Volkswagen Golf — 4219;
- Daewoo Lanos-Sens — 2408;
- BMW 5-series — 4 517;
- BMW 3-series — 4687;
- Skoda Octavia — 6209;
- Opel Vectra — 1794;
- Volkswagen Passat sedan — 5550;
- Audi A6 — 4700;
- Opel Astra — 5029;
- Volkswagen Passat Variant — 5 164.
Найчастіше вік подібних авто становить до 15 років, а пробіг коливається від 100 до 300 тисяч кілометрів. Внаслідок цього такі авто дешевші за інші марки: в середньому близько 5700-5800 доларів.
Тим часом нагадаємо, що влада України затвердила норми військової мобілізації особистих авто на потреби оборони.