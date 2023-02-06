Яким вживаним авто віддають перевагу українцям: топ-5 марок легковиків

Українці почали купувати більше вживаних авто

Агресія з боку Росії та бойові дії значно збільшили попит на легкові авто в Україні. При цьому наші громадяни переважно воліють купувати вживані авто, вартість яких не перевищує 5 тисяч доларів.

Про це свідчать дані сервісу Olx.ua за попитом та пропозицією на вживані авто, які розміщувалися в 2022 році. Найчастіше українці цікавилися легковими авто марки Volkswagen.

Так, п’ятірка найпопулярніших в українців марок авто з пробігом 2022-го виглядає так:

Volkswagen — більше 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення;

Opel — 641 150;

BMW — 574 533;

Mercedes-Benz — 514 961;

Daewoo — 476 499.

При цьому, як особливо зазначають аналітики Olx.ua, найбільше українці вважають за краще купувати б/в авто, вартість яких не перевищує 5 тисяч доларів.

Volkswagen Golf — 4219;

Daewoo Lanos-Sens — 2408;

BMW 5-series — 4 517;

BMW 3-series — 4687;

Skoda Octavia — 6209;

Opel Vectra — 1794;

Volkswagen Passat sedan — 5550;

Audi A6 — 4700;

Opel Astra — 5029;

Volkswagen Passat Variant — 5 164.

Найчастіше вік подібних авто становить до 15 років, а пробіг коливається від 100 до 300 тисяч кілометрів. Внаслідок цього такі авто дешевші за інші марки: в середньому близько 5700-5800 доларів.

Тим часом нагадаємо, що влада України затвердила норми військової мобілізації особистих авто на потреби оборони.