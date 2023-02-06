Рус

Яким вживаним авто віддають перевагу українцям: топ-5 марок легковиків

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Volkswagen найбільш популярний в українців Новина оновлена 06 лютого 2023, 15:05
Volkswagen найбільш популярний в українців. Фото Відкриті джерела

Українці почали купувати більше вживаних авто

Агресія з боку Росії та бойові дії значно збільшили попит на легкові авто в Україні. При цьому наші громадяни переважно воліють купувати вживані авто, вартість яких не перевищує 5 тисяч доларів.

Про це свідчать дані сервісу Olx.ua за попитом та пропозицією на вживані авто, які розміщувалися в 2022 році. Найчастіше українці цікавилися легковими авто марки Volkswagen.

Так, п’ятірка найпопулярніших в українців марок авто з пробігом 2022-го виглядає так:

  • Volkswagen — більше 1 млн користувачів відгукнулося на оголошення;
  • Opel — 641 150;
  • BMW — 574 533;
  • Mercedes-Benz — 514 961;
  • Daewoo — 476 499.

При цьому, як особливо зазначають аналітики Olx.ua, найбільше українці вважають за краще купувати б/в авто, вартість яких не перевищує 5 тисяч доларів.

  • Volkswagen Golf — 4219;
  • Daewoo Lanos-Sens — 2408;
  • BMW 5-series — 4 517;
  • BMW 3-series — 4687;
  • Skoda Octavia — 6209;
  • Opel Vectra — 1794;
  • Volkswagen Passat sedan — 5550;
  • Audi A6 — 4700;
  • Opel Astra — 5029;
  • Volkswagen Passat Variant — 5 164.

Найчастіше вік подібних авто становить до 15 років, а пробіг коливається від 100 до 300 тисяч кілометрів. Внаслідок цього такі авто дешевші за інші марки: в середньому близько 5700-5800 доларів.

Тим часом нагадаємо, що влада України затвердила норми військової мобілізації особистих авто на потреби оборони.

Теги:
#Старі автомобілі #Авто #OLX