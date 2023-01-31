Українці економлять на онлайн-покупках: як змінився ринок 2022-го

Українці стали економити на всьому, у тому числі онлайн-покупках

Війна з росією змінила картину онлайн-покупок українців у 2022 році, але багато хто, як і раніше, віддає перевагу шопінгу в мережі через вигідну ціну, економію часу та наявність товару.

Як повідомляють аналітики сервісу Olx.ua, рівень онлайн-покупок відновився майже до показника 2021-го, але при цьому відбулася низка змін:

українці вдвічі частіше стали користуватися послугою доставки. Так, якщо 2021 року кількість замовлень послуги перевищила 5,3 млн, то вже 2022-го цей показник подолав планку в 11 млн замовлень. Найчастіше замовляли мобільні телефони, аксесуари до них, а також дитячий одяг;

середній чек покупок за рік "усох" і склав 539 гривень (2021-го він досягав 738 гривень);

найчастіше в мережі купували жінки до 25 років, які проживають на заході та сході України, працевлаштовані та мають дохід вищий за середній (понад 15 тис. грн/міс.);

найчастіше купували одяг (на 32% частіше, ніж у 2021 році) та побутову техніку (+25%), а самі покупці стали все частіше оплачувати товари карткою;

українці стали більше довіряти онлайн-магазинам (приблизно на 52% частіше відправляючи передоплату), а кількість шахраїв під час онлайн-покупок знизилася з 27% до 20%;

Найчастіше в інтернеті українці купували мобільні телефони/смартфони, аксесуари для телефонів, верхній одяг, одяг для дівчаток та ноутбуки.

Найдешевше в онлайні можна купити дитячий одяг

Крім сфери онлайн-покупок, 2022 рік змінив і ринок праці, додавши в нього такі послуги, яких раніше не було.