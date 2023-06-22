Мошенничество в Интернете: нардеп рассказал, как аферисты "модернизируют" свои схемы во время войны

Базовые схемы мошенничества по телефону остаются неизменными годами, говорит нардеп.

Чтобы выманить деньги у людей мошенники "модернизируют" свои схемы, идут на разные уловки и используют разные способы давления.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Александр Куницкий.

Чтобы выманить деньги у своих жертв, аферисты представляются работниками банка и, запугивая блокировкой счетов и приостановкой транзакций, предлагают пройти верификацию и назвать пин-код и срок действия карты. Этих данных достаточно, чтобы опустошить счет. Базовые схемы мошенничества по телефону остаются неизменными уже в течение нескольких лет. Их только "модернизируют" к ситуации в стране и нуждам граждан ", — сказал он.

Больше о мошеннических схемах и расследовании незаконной деятельности колл-центров и финансовых пирамид читайте в статье "Телеграф": " Ваш родственник попал в беду": нардеп предупредил о стремительном росте мошеннических колл-центров "

Ранее мы писали о том, что во время войны в Украине начало стремительно расти количество колл-центров по "разводу" людей на деньги . Люди становятся жертвами киберпреступников по всей стране. Одна из самых популярных схем обмана – это сообщение родным, что "ваш родственник попал в беду". Также популярны вы "выигравшие приз" или "можете купить по выгодным ценам".

Также сообщалось, как аферисты придумали схему обмана невнимательных жителей по почте. Злоумышленники шлют посылки с любыми безделушками на случайные адресаи если получатель оказался недостаточно внимательным, он может потерять несколько сотен гривен. Хотя это и кажется незначительной суммой, однако подобная рассылка идет массово, а потому сумма может оказаться большой.