Мобілізація та визволення з полону: в Раді назвали "новинки" від шахраїв

Новою темою у аферистів стали повідомлення на телефон з інформацією про нарахування грошової допомоги від держави

В Україні аферисти продовжують вигадувати нові схеми ошукування людей, попри повномасштабну війну в країні. Зокрема, дуже поширеними наразі стали: буцімто грошова допомога від держави, СМС-повідомлення з військоматів, пошук зниклих безвісти та ін.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олександр Куницький.

"З новинок? Після вторгнення рф зловмисники розсилають повідомлення на телефони з інформацією про нарахування грошової допомоги від держави. А далі вже справа техніки: для отримання грошей необхідно перейти за певним посиланням, ввести персональні дані та банківську інформацію, і вже за мить шахраї знімають кошти з рахунків ошуканих громадян. Іншою схемою, надиктованою війною, є СМС-повідомлення шахраїв нібито з військкоматів про мобілізацію і пропозиція за велику суму видалити вас із баз призовників. Також телефонують родичам полонених військовослужбовців або зниклих безвісти та пропонують за грошову винагороду сприяти звільненню з полону", — сказав політик.

Більше про шахрайські схеми та розслідування незаконної діяльності кол-центрів і фінансових пірамід читайте в статті "Телеграфу": "Ваш родич потрапив у біду": нардеп попередив про стрімке зростання шахрайських кол-центрів"

Раніше ми писали, щоб виманити гроші у людей шахраї "модернізують" свої схеми, відповідно до ситуації в країні та потреб громадян, йдуть на різні хитрощі та використовують різні способи тиску.