Що не можна робити під час спілкування в месенджерах: шахраї завжди напоготові

Цією інформацією ділитися точно не варто

Завжди слід бути уважним до вмісту, яким люди діляться у соціальних мережах та месенджерах, оскільки цей контент зберігається тривалий час. Дотримання деяких застережень дозволить користувачам підвищити безпеку своєї особистої інформації.

Експерти сайту itechua розповіли про важливість усвідомленого поводження з особистою інформацією з метою підтримки безпечної та спокійної комунікації в онлайн-середовищі.

Як убезпечити себе в месенджерах

Для забезпечення приватності краще використовувати нікнейм замість розголошення повного імені. Рекомендується не розкривати конфіденційні документи, такі як паспорти, ліцензії або інформацію про банківські картки. Також слід бути обережним з особистими фотографіями та відеозаписами, оскільки вони можуть бути використані шахраями. Вони можуть отримати доступ до повідомлень, надісланих через популярні месенджери, такі як Telegram та WhatsApp, оскільки ці повідомлення зберігаються на серверах нескінченно довго.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна використовувати чужий зарядний пристрій. Може не тільки завдати шкоди гаджету.