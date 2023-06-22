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Винахідливі аферисти: депутат назвав популярну "послугу" шахраїв під час війни

Автор
Алла Набок Алла Набок
Дата публікації
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Автор
Шахраї збагачуються за рахунок довірливих людей Новина оновлена 22 червня 2023, 15:21
Шахраї збагачуються за рахунок довірливих людей. Фото фото з відкритих джерел

Послуга "виїзд за кордон" залишається популярною серед аферистів, каже нардеп.

Шахраї, попри повномасштабну війну і величезне горе, не гребують жодними способами, аби збагатитися за рахунок обману довірливих людей.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олександр Куницький.

Послуга "виїзд за кордон" залишається популярною серед аферистів, каже нардеп.

"Що тільки не пропонують винахідливі аферисти: перевезення всіх охочих за кордон, евакуацію з небезпечних прифронтових районів, продаж неіснуючих осель, фейкові програми підтримки, вигадане волонтерство. Але об’єднує їх одне: щойно клієнт платить аванс ділкам, як одразу вони зникають із грошима та персональними даними жертв", — сказав голова ТСК.

Більше про шахрайські схеми та розслідування незаконної діяльності кол-центрів і фінансових пірамід читайте в статті "Телеграф": "Ваш родич потрапив у біду": нардеп попередив про стрімке зростання шахрайських кол-центрів"

Раніше ми писали, щоб виманити гроші у людей шахраї "модернізують" свої схеми, відповідно до ситуації в країні та потреб громадян, йдуть на різні хитрощі та використовують різні способи тиску.

"Телеграф" також писав, як шахраї наживаються на почуттях українців. І навіть повномасштабна війна не стала приводом для аферистів припинити свою злочинну діяльність. Навпаки, користуючись новими можливостями, наприклад, махінаціями на допомозі військовим, правопорушники вирішили наживатися на горі чи переживаннях своїх співгромадян.

Теги:
#Шахраї #Гроші #Аферисти