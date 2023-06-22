Винахідливі аферисти: депутат назвав популярну "послугу" шахраїв під час війни

Послуга "виїзд за кордон" залишається популярною серед аферистів, каже нардеп.

Шахраї, попри повномасштабну війну і величезне горе, не гребують жодними способами, аби збагатитися за рахунок обману довірливих людей.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Олександр Куницький.

Послуга "виїзд за кордон" залишається популярною серед аферистів, каже нардеп.

"Що тільки не пропонують винахідливі аферисти: перевезення всіх охочих за кордон, евакуацію з небезпечних прифронтових районів, продаж неіснуючих осель, фейкові програми підтримки, вигадане волонтерство. Але об’єднує їх одне: щойно клієнт платить аванс ділкам, як одразу вони зникають із грошима та персональними даними жертв", — сказав голова ТСК.

Більше про шахрайські схеми та розслідування незаконної діяльності кол-центрів і фінансових пірамід читайте в статті "Телеграф": "Ваш родич потрапив у біду": нардеп попередив про стрімке зростання шахрайських кол-центрів"

Раніше ми писали, щоб виманити гроші у людей шахраї "модернізують" свої схеми, відповідно до ситуації в країні та потреб громадян, йдуть на різні хитрощі та використовують різні способи тиску.

"Телеграф" також писав, як шахраї наживаються на почуттях українців. І навіть повномасштабна війна не стала приводом для аферистів припинити свою злочинну діяльність. Навпаки, користуючись новими можливостями, наприклад, махінаціями на допомозі військовим, правопорушники вирішили наживатися на горі чи переживаннях своїх співгромадян.