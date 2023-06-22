Ловкие мошенники: депутат назвал популярную "услугу" аферистов во время войны

Услуга "выезд за границу" остается популярной среди аферистов, говорит нардеп.

Мошенники, несмотря на полномасштабную войну и огромное горе, не гнушаются никакими способами, чтобы обогатиться за счет обмана доверчивых людей.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Александр Куницкий.

Услуга "выезд за границу" остается популярной среди аферистов, говорит нардеп.

"Что только не предлагают изобретательные аферисты: перевозка всех желающих за границу, эвакуацию из опасных прифронтовых районов, продажа несуществующих жилищ, фейковые программы поддержки, выдуманное волонтерство. Но объединяет их одно: как только клиент платит аванс дельцам, как сразу они исчезают с деньгами и персональными данными жертв ", — сказал глава ВСК.

Больше о мошеннических схемах и расследовании незаконной деятельности колл-центров и финансовых пирамид читайте в статье "Телеграф": " Ваш родственник попал в беду": нардеп предупредил о стремительном росте мошеннических колл-центров "

Ранее мы писали, чтобы выманить деньги у людей мошенники "модернизируют" свои схемы, согласно ситуации в стране и потребностям граждан, идут на разные уловки и используют разные способы давления.

Телеграф также писал, как мошенники наживаются на чувствах украинцев.И даже полномасштабная война не стала поводом для аферистов прекратить преступную деятельность. Напротив, пользуясь новыми возможностями, например махинациями на помощь военным, правонарушители решили наживаться на горе или переживаниях своих сограждан.