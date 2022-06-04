Украинцев разводят по-новому - обещают "субсидию" от АТБ: что не так с этой схемой

Украинцев соблазняют 5 тысячами гривен, но это развод

Война — не повод останавливать "бизнес". Видимо, так думают мошенники, которые продолжают искать новые схемы обмана украинцев. Так, последние днипо соцсетям и мессенджерам украинцев активно разгоняется информация о некоей "субсидии Фонда гуманитарной помощи АТБ".

В сообщении мошенники рассылают ссылку на некий сайт, куда необходимо зайти и заполнить анкету, чтобы получить от компании 5000 гривен.

Здесь же написаны "комментарии" от простых людей, якобы получивших эту помощь, правда почему-то у всех комментаторов имена и фотографии отнюдь не славян.

Счастливые получатели субсидии совсем не похожи на украинцев

В сети "АТБ" поспешили опровергнуть эту информацию, призвав украинцев не попадаться на удочку мошенников.

"Уважаемые клиенты Торговой сети АТБ! Доводим до вашего сведения, что часто мошенники через социальные сети и мессенджеры распространяют информацию о проведении различных акций, о предоставлении денежных подарков, сертификатов на покупку продукции в магазинах сети АТБ и т. д. Обратите внимание, что это абсолютно недостоверная информация! Вся информация по акционным предложениям, проводимым в сети АТБ, всегда размещается на официальном сайте компании — www.atbmarket.com и на официальных страницах в социальных сетях. Просим вас быть бдительными и внимательными, и не участвовать в мошеннических акциях!", — сообщается на официальной странице "АТБ" в соцсети Facebook.

Ситуация, вызванная агрессией россией против Украины вызвала новый всплеск мошенничества, при котором аферисты стараются нажиться на нуждах украинцев, например, на дефиците топлива.