"Купую жінку": скільки коштує шлюб, який дозволить ухилитись від мобілізації

Даркнет заповнений спеціальними пропозиціями для ухилянтів

В Україні під час війни набула популярності шахрайська схема, яка дозволяє ухилянтам виїхати за кордон завдяки фіктивним шлюбам із жінками з інвалідністю.

Про це йдеться у статті "Телеграфу".

Так, у даркнеті є чимало оголошень, які пропонують "купити" жінку з інвалідністю, або ж "продати" свої руку та серце, а разом з ними і статус опікуна, який дозволяє ухилитись від служби. За фіктивний шлюб готові платити від 2 до 3 тисяч доларів.

Однак за словами уповноваженої Кабміну з прав осіб з інвалідністю Тетяни Баранцової, для жінок, які вирішили таким чином заробити грошей, існує величезна загроза.

"Є люди, які не можуть самі прийняти рішення чи мають маленький життєвий досвід, а їм пропонують одружитися, щоб виїхати за кордон. Навіть є група у соцмережах. Та хто буде нести відповідальність за жінку, яка виїде? Я отримувала листи від жінок, які одружились з людиною, яку недовго знали, і виїхали за кордон. І там у них виникали проблеми, тому що вона людині не потрібна там. Погоджуючись на такий фіктивний брак, жінка може потрапити в пастку", — підкреслює урядова уповноважена в коментарі "Телеграфу".

Водночас, митники теж пильно стежать за такими "молодятами". Днями в інформпросторі стала резонансною новина з Одещини. Чоловік намагався покинути країну разом з дружиною, що мала інвалідність.

"Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років. Правоохоронці з’ясували, що 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернет-мережі про можливість "поєднати серця" з жінкою, яка має інвалідність. Така послуга коштувала нареченому 8000 гривень. "Закохані" оформили шлюб в Одесі й одразу ж попрямували до кордону", — розповіли в прес-службі ДПСУ.

Більше про те, як шахраї заробляють на спробах ухилитись від мобілізації читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Шукаю дружину… для чоловіка. Як інвалідність перетворили на прибутковий бізнес під час війни".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як Україні під час війни недоброчесні громадяни використовують три основні схеми ухилення від мобілізації з використанням статусу інвалідності.