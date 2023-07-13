Шукаю дружину… для чоловіка. Як інвалідність перетворили на прибутковий бізнес під час війни

В мережі квітнуть відверто шахрайські схеми торгівлі довідками, а дехто вдається до послуг нечистих на руку медиків.

Поки поранені українські військові в тилу намагаються прорвати бюрократичний "фронт" системи встановлення інвалідності, на одному з "флангів" цього напряму утворилася величезна корупційна діра. Інституція встановлення інвалідності стала юридичною шпариною для масового ухилення від мобілізації.

Як інвалідність стала тіньовим бізнесом щоб відкосити від армії, та що потрібно, щоб вирішити проблему, з’ясовував "Телеграф".

У парламенті кажуть про мільйони випадків несумлінної поведінки військовозобов’язаних, а в мережі квітнуть відверто шахрайські схеми торгівлі довідками.

"Довідка", "інвалідність", "купити"

За словами начальниці Управління комунікації Нацполіції Оксани Блищик, існують три основні схеми ухилення від мобілізації з використанням статусу інвалідності.

"Це може бути висновок ВЛК про непридатність для проходження служби. Вирішення питання про встановлення інвалідності. Підготовка документів для догляду за особою з інвалідністю", — пояснила "Телеграфу" спікер Нацполу.

Якщо розглядати перші дві схеми, то дійсно, згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані: "визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я".

Таким чином, достатньо однієї лише довідки, щоб отримати повний імунітет від мобілізації.

Цією ситуацією скористалися різні ділки в соцмережах, які пропонують ухилянтам купити довідку про інвалідність або висновок ВЛК за гроші. Достатньо ввести в пошуку контрольні слова: "довідка", "інвалідність", "купити" як знайдеться не один десяток груп та анонімних каналів, що надають такі послуги.

З адміністрацією одного з таких каналів, зв’язався "Телеграф". Отже, щодо розцінок на фейкову інвалідність, то вони такі:

— I група — 50 тисяч гривень і стільки ж за безстрокове посвідчення інваліда;

— II група — 39 тисяч гривень;

— III група — 28 тисяч гривень.

Як розповідають самі ділки, оформлення довідки триватиме не більше тижня. Обіцяють, що довідка буде зареєстрована в державних реєстрах.

"При оформленні будь-якої групи інвалідності, у вас буде можливість отримувати допомогу по інвалідності. Як це зробити — видаємо інструкції", — запевняють ділки.

Однак більшість таких пропозицій у мережі — примітивне шахрайство, адже ділки просять за свої послуги передоплату близько 10 тисяч гривень, мовляв, лікарі не будуть метушитись безкоштовно. А як щодо гарантій не зникнути з радарів після перерахування передоплати? Ділки мамою присягають, що цього не буде:

"Свій народ я не звик обманювати. Я працюю з лікарями, тому весь завдаток йде їм, а не мені", — пояснив адміністратор каналу.

Втім, хоч такі оголошення в інтернеті є банальним виманюванням коштів, загальна схема, коли довідку купують у лікарів через посередників, все ж працює.

"Як правило, в таких випадках діють не тільки лікарі, а є цілі схеми посередників", — додає Блищик.

Але і ціни в таких випадках зовсім інші, та й лікарі "працюють" через особисті зв’язки, бо так безпечніше.

"Мені знайомі пропонували відкосити від мобілізації за 5 тисяч доларів, — розказує "Телеграфу" киянин Сергій. — Складного нічого — надаєш всі необхідні документи: амбулаторну карту, виписки з лікарень, якщо колись перебував на стаціонарі і за два тижні тобі оформлюють інвалідність внаслідок якоїсь хронічної хвороби, наприклад цукрового діабету".

Наприклад, у квітні правоохоронці Хмельниччини звітували про викриття злочинної схеми, що була організована головою лікарської комісії однієї з лікарень регіону. За винагороду від 2 до 10 тисяч доларів група медиків разом із керівництвом лікарні поставила на потік виготовлення документів, оформлення фіктивних історій хвороб для встановлення інвалідності.

"В ході оперативно-слідчих заходів правоохоронці задокументували понад 100 фактів одержання неправомірної вигоди на суму більше, аніж 300 тисяч доларів США", — повідомляли в Нацполіції.

І такі випадки вже мають ознаки системи. У зведеннях правоохоронців фігурують лікарі Львова, Ужгорода, Дніпра, Івано-Франківська та інших міст України.

"Купити" дружину

Втім, існує і схема, за якою жодних довідок купувати не потрібно. Це оформлення документів по догляду за особою з інвалідністю — те, про що кажуть в поліції. Як це працює?

Знову ж таки закон "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" передбачає право на відстрочку для тих військовозобов’язаних, які мають дружину з інвалідністю, або одного з батьків з інвалідністю (своїх чи дружини).

Офіційно оформити опіку, наприклад над тещею, і не піти в армію — цілком робоча схема.

Наприкінці червня парламентарі спробували зачинити це "вікно можливостей", зробивши так, щоб право на відстрочку давалося лише у разі, якщо крім військовозобов’язаного більше нема кому доглянути за людиною з інвалідністю.

Однак за словами голови Національної асамблеї людей з інвалідністю Валерія Сушкевича, вийшло тільки гірше.

"Сьогодні може бути так, що є батько після війни без ніг, а сина мобілізують, тому що у нього є сестра, яка може доглядати за батьком. Але це формально, а по факту сестри нема — у неї двоє дітей і вона виїхала за кордон. І батько залишиться один", — пояснює "Телеграфу" Сушкевич.

Крім того, зміни в законодавство все одно не ліквідують поле для зловживань, адже якщо нема одинокого родича з інвалідністю, над яким можна оформити опіку, то його можна… "купити".

Днями в інформпросторі стала резонансною новина з Одещини. Чоловік намагався покинути країну разом з дружиною, що мала інвалідність.

"Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо відвертості подружжя. Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років. Правоохоронці з’ясували, що 32-річний громадянин України скористався оголошенням в інтернет-мережі про можливість "поєднати серця" з жінкою, яка має інвалідність. Така послуга коштувала нареченому 8000 гривень. "Закохані" оформили шлюб в Одесі й одразу ж попрямували до кордону", — розповіли в прес-службі ДПСУ.

Дійсно, в даркнеті можна знайти і такі специфічні послуги: "купити" жінку з інвалідністю, або ж "продати" свої руку та серце, а разом з ними і статус інвалідності ухилянту. Ось деякі з таких оголошень:

"Шукаю незаміжню жінку з 1-2 групою інвалідності. Вкрай потрібна допомога, не безкорисна $. Не шахрайство, проговоримо всі нюанси, щоб було зручно та корисно обом сторонам"

Або ж інше:

"Шукаю незнаміжню жінку з групою 1-2 інвалідності, вкрай потрібна допомога для мого чоловіка, обговоримо всі нюанси. Щоб було зручно, бажано, щоб було місто Коломия".

За фіктивний шлюб готові платити менше, аніж за довідку: від 2 до 3 тисяч доларів.

Однак за словами уповноваженої Кабміну з прав осіб з інвалідністю Тетяни Баранцової, для жінок, які вирішили таким чином заробити грошей, існує величезна загроза.

"Є люди, які не можуть самі прийняти рішення чи мають маленький життєвий досвід, а їм пропонують одружитися, щоб виїхати за кордон. Навіть є група у соцмережах. Та хто буде нести відповідальність за жінку, яка виїде? Я отримувала листи від жінок, які одружились з людиною, яку недовго знали, і виїхали за кордон. І там у них виникали проблеми, тому що вона людині не потрібна там. Погоджуючись на такий фіктивний брак, жінка може потрапити в пастку", — підкреслює урядова уповноважена в коментарі "Телеграфу".

Масштаби проблеми

Оцінити справжні масштаби такого тіньового бізнесу доволі важко. У Прикордонній службі кажуть про тисячі ухилянтів за підробленими документами.

"За час дії воєнного стану і тих обмежень, що почали діяти стосовно чоловіків від 18 до 60 років, в пунктах пропуску нашими інспекторами викрито близько 6 тисяч осіб, які намагалися використовувати для перетину державного кордону саме підроблені документи. Оперативні співробітники ДПСУ у таких випадках разом з іншими правоохоронцями, намагаються встановити схеми і організаторів, хто такі документи людям підроблює", — коментує "Телеграфу" речник ДПСУ Андрій Демченко.

Але скільки з цих 6 тисяч чоловік намагалися виїхати саме за фейковими документами, пов’язаними з інвалідністю, такої статистики прикордонники не ведуть.

Що ж стосується опікунства, то у Верховній Раді нарахували близько 2 мільйонів випадків.

І що в такому разі робити?

"Є два шляхи вирішення проблеми. Перший — банальний, але дуже важкий: треба системно боротися з корупцією, бо вона у нас глобалізована. Другий — створення системного, адекватного, однозначного законодавства. Бо виходить так, що на одному прикордонному пункті дослухаються тільки закону України, на другому постанов Кабміну, а на третьому неперевіреного тлумачення Міноборони", — резюмував Валерій Сушкевич.