В Нацполіції назвали три основні схеми ухилення від мобілізації через інвалідність

Як чоловіки намагаються видавати себе за осіб з інвалідністю

В Україні під час війни недоброчесні громадяни використовують три основні схеми ухилення від мобілізації з використанням статусу інвалідності.

Про це "Телеграфу" повідомила начальниця Управління комунікації Нацполіції Оксани Блищик.

"Це може бути висновок ВЛК про непридатність для проходження служби. Вирішення питання про встановлення інвалідності. Підготовка документів для догляду за особою з інвалідністю", — пояснила спікер Нацполу.

Таким чином, достатньо лише довідки, щоб отримати повний імунітет від мобілізації.

Цією ситуацією скористалися шахраї, які пропонують ухилянтам купити довідку про інвалідність або висновок ВЛК за гроші. У соцмережах з'явилися десятки груп та анонімних каналів, які пропонують такі документи.

З адміністрацією одного із таких каналів зв'язався "Телеграф". Нам озвучили такі розцінки на фейкову інвалідність:

- І група – 50 тисяч гривень та стільки ж за безстрокове посвідчення інваліда;

- ІІ група – 39 тисяч гривень;

- ІІІ група – 28 тисяч гривень.

Як заявляють ділки, оформлення довідки триватиме не більше як тиждень. Обіцяють, що довідку буде зареєстровано у державних реєстрах.

"Під час оформлення будь-якої групи інвалідності, у вас буде можливість отримувати допомогу по інвалідності. Як це зробити — видаємо інструкції", — запевняють "помічники".

Однак більшість таких пропозицій у мережі виглядають як стандартна схема шахрайства. Адже за свої послуги у таких групах завжди просять передоплату – близько 10 тисяч гривень. Після цього ділки часто зникають.

Втім, загальна схема, коли довідку купують у лікарів через посередників, все ж таки працює.

"Як правило, у таких випадках діють не лише лікарі, а є цілі схеми посередників", — додає Блищик.

Більше про те, як шахраї заробляють на спробах ухилитись від мобілізації читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Шукаю дружину… для чоловіка. Як інвалідність перетворили на прибутковий бізнес під час війни".

Як писав "Телеграф", генерал-полковник Олександр Сирський, який дав прогноз щодо контрнаступу ЗСУ, виявився володарем незвичайного хобі. Під час щотижневих візитів на передову він любить фотографувати заходи сонця.