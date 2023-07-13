В Нацполиции назвали три основные схемы уклонения от мобилизации через инвалидность

Как мужчины пытаются выдавать себя за лиц с инвалидностью

В Украине во время войны недобросовестные граждане используют три основных схемы уклонения от мобилизации с использованием статуса инвалидности.

Об этом "Телеграфу" сообщила начальница Управления коммуникации Нацполиции Оксаны Блищик.

"Это может быть заключение ВЛК о непригодности для прохождения службы. Решение вопроса об установлении инвалидности. Подготовка документов по уходу за лицом с инвалидностью", — пояснила спикер Нацпола.

Таким образом, достаточно одной только справки, чтобы получить полный иммунитет от мобилизации.

Этой ситуацией воспользовались мошенники, которые предлагают уклонистам купить справку об инвалидности или заключение ВЛК за деньги. В соцсетях появились десятки групп и анонимных каналов, предлагающих такие документы.

С администрацией одного из таких каналов связался "Телеграф". Нам озвучили следующие расценки на фейковую инвалидность:

- I группа — 50 тысяч гривен и столько же за бессрочное удостоверение инвалида;

- II группа — 39 тысяч гривен;

- III группа — 28 тысяч гривен.

Как заявляют дельцы, оформление справки будет длиться не больше недели. Обещают, что справка будет зарегистрирована в государственных реестрах.

"При оформлении любой группы инвалидности, у вас будет возможность получать пособие по инвалидности. Как это сделать — выдаем инструкции", — уверяют "помощники".

Однако большинство таких предложений в сети выглядят, как стандартная схема мошенничества. Ведь за свои услуги в таких группах всегда просят предоплату — около 10 тысяч гривен. После чего дельцы нередко исчезают.

Впрочем, общая схема, когда справку покупают у врачей через посредников, все же работает.

"Как правило, в таких случаях действуют не только врачи, а есть целые схемы посредников", — добавляет Блищик.

Больше о том, как мошенники зарабатывают на попытках уклониться от мобилизации, читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Ищу жену… для мужа. Как инвалидность превратили в прибыльный бизнес во время войны" .

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