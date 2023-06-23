Необычно для боевого генерала: СМИ узнали о хобби Сырского

Распорядок дня у командующего Сухопутных сил ВСУ плотный

Генерал-полковник Александр Сырский, который дал прогноз касательно контрнаступления ВСУ, оказался обладателем необычного хобби. Во время еженедельных визитов на передовую он любит фотографировать закаты.

Об этом в интервью The Guardian рассказал его ближайший помощник. По его словам, командующий Сухопутными войсками ВСУ военный "до мозга костей" и ежедневно встает рано утром, чтобы сделать зарядку и подготовиться к рабочему дню.

Сам генерал-полковник подтвердил эту информацию. Он рассказал, что спит около 4–5 часов в сутки, а в выходной день может позволить себе 5,5 часов сна. Причем такой график не связан с войной — до полномасштабного вторжения Сырский тоже мало интересовался материальными вещами и больше времени уделял службе.

Однако у профессионального военного есть занятие для души, которое обычно неприсущее людям его профессии. Александр Сырский любит фотографировать закаты во время еженедельных визитов на фронт, а снимки он охотно показывает коллегам.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками в свободное от работы время любит читать: на его тумбочке в данный момент лежат произведения прусского генерала Карла фон Клаузевица.

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