"Все еще впереди": Сырский сделал важное признание насчет контрнаступления ВСУ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Скорых результатов контрнаступления ожидать не стоит
Несмотря на то, что ВСУ уже добиваются немалых успехов в контрнаступлении, основной удар Украины еще только впереди.
Это впервые подтвердил командующий Сухопутным войсками ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian.
По его словам, контрнаступательные действия Украины "займут некоторые время", а скорых результатов ожидать не стоит.
"Все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много искусственных препятствий", — сказал он, добавив, что "Наши основные силы еще не участвовали в боях, а мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди".
В материале указывается, что Генштаб Украины мог сформировать 12 новых бригад для контрнаступления, девять из которых были укомплектованы союзниками из НАТО.
"Считается, что пока только три из них участвовали в боях", — пишут журналисты.
Позже слова Сырского подтвердили и в Министерстве обороны Украины. Замминистра Анна Маляр сказала, что "главные события еще впереди".
"Часть резервов будут задействованы позже", — передает издание слова Маляр.
Напомним, что к настоящему момент ВСУ уже освободили восемь населенных пунктов в разных областях Украины.
Также мы сообщали, что российский диктатор путин уже якобы "отбил" значительную часть контрнаступления ВСУ.