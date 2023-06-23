"Все еще впереди": Сырский сделал важное признание насчет контрнаступления ВСУ

Скорых результатов контрнаступления ожидать не стоит

Несмотря на то, что ВСУ уже добиваются немалых успехов в контрнаступлении, основной удар Украины еще только впереди.

Это впервые подтвердил командующий Сухопутным войсками ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian.

По его словам, контрнаступательные действия Украины "займут некоторые время", а скорых результатов ожидать не стоит.

"Все хотят мгновенно и сразу добиться большой победы. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много искусственных препятствий", — сказал он, добавив, что "Наши основные силы еще не участвовали в боях, а мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди".

В материале указывается, что Генштаб Украины мог сформировать 12 новых бригад для контрнаступления, девять из которых были укомплектованы союзниками из НАТО.

"Считается, что пока только три из них участвовали в боях", — пишут журналисты.

Позже слова Сырского подтвердили и в Министерстве обороны Украины. Замминистра Анна Маляр сказала, что "главные события еще впереди".

"Часть резервов будут задействованы позже", — передает издание слова Маляр.

Напомним, что к настоящему момент ВСУ уже освободили восемь населенных пунктов в разных областях Украины.

Также мы сообщали, что российский диктатор путин уже якобы "отбил" значительную часть контрнаступления ВСУ.