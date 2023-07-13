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Виїзд за кордон для чоловіків: чи можуть вони покинути країну у ролі опікуна

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Виїзд за кордон для опікунів під час воєнного стану
Виїзд за кордон для опікунів під час воєнного стану. Фото https://www.pic.kiev.ua/

Є ситуації, коли опікунам можна виїхати за кордон під час воєнного стану

Українським військовозобов'язаним чоловікам заборонено покидати Україну під час воєнного стану. Однак є можливість виїхати за кордон у ролі опікуна дитини.

Як повідомляє Право на захист на своїй сторінці у Facebook, право на перетин кордону мають опікуни малолітньої дитини, яка не має або має інвалідність.

Правила виїзду за кордон для опікунів малолітньої дитини, яка не має інвалідності

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", військовозобов'язані українці не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у разі, якщо вони:

  • усиновителі;
  • опікуни;
  • піклувальники;
  • прийомні батьки;
  • батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Для перетину кордону України у воєнний час опікуном дитини, яка не є інвалідом, для її супроводу необхідно мати оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про призначення супроводжуючої особи опікуном (піклувальником) органу опіки і піклування або суду, а також письмове погодження органу опіки і піклування на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування дітей.

Перетин кордону опікунами дитини, яка має інвалідність

Опікуни мають зібрати такі документи:

  • оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення про призначення супроводжуючої особи опікуном органу опіки і піклування або суду;
  • письмове погодження органу опіки і піклування на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування;

До вищезазначеного переліку опікуну необхідно мати один з документів, який підтверджує інвалідність дитини:

  • посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", в якій зазначено статус "дитина з інвалідністю";
  • довідку про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги);
  • довідка індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, виданої лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я;
  • медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років (їх нотаріально засвідчених копій).

Слід зазначити, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю чи осіб, які потребують постійного догляду, мають повернутись в Україну не пізніше повернення осіб, яких вони супроводжували.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про виїзд з України для депутатів місцевих рад. Вони мають право залишити країну за наявності однієї обставини з чотирьох.

Теги:
#Чоловіки #Діти #Інвалідність #Опікун #Виїзд за кордон