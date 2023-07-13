Выезд за границу для мужчин: могут ли они покинуть страну в качестве опекуна

Есть ситуации, когда опекунам можно выехать за границу во время военного положения

Украинским военнообязанным мужчинам запрещено покидать Украину во время военного положения. Однако есть возможность уехать за границу в роли опекуна ребенка.

Как сообщает Право на защиту на своей странице в Facebook, право на пересечение границы имеют опекуны малолетнего ребенка, не имеющего или имеющего инвалидность.

Правила выезда за границу для опекунов малолетнего ребенка, не имеющего инвалидности

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные украинцы не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в случае, если они:

усыновители;

опекуны;

попечители;

приемные родители;

родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Для пересечения границы Украины в военное время опекуном ребенка, не являющегося инвалидом, для его сопровождения необходимо иметь оригинал или нотариально заверенную копию решения о назначении сопровождающего лица опекуном (попечителем) органа опеки и попечительства или суда, а также письменное согласование органа опеки и попечительства на выезд с указанием государства окончательного пребывания детей.

Пересечение границы опекунами ребенка, имеющего инвалидность

Опекуны должны собрать следующие документы:

оригинал или нотариально заверенную копию решения о назначении сопровождающего лица опекуном органа опеки и попечительства или суда;

письменное согласование органа опеки и попечительства на выезд с указанием государства окончательного пребывания;

К перечислению опекуна необходимо иметь один из документов, подтверждающий инвалидность ребенка:

удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указан статус "ребенок с инвалидностью";

справку о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территорию которого входит территория города областного значения, районной в городе (в случае ее образование) совета (независимо от того, кто назначен получателем помощи);

справку индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;

медицинское заключение ребенка с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий).

Следует отметить, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или лиц, нуждающихся в постоянном уходе, должны вернуться в Украину не позднее возвращения лиц, которых они сопровождали.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о выезде из Украины для депутатов местных советов. Они имеют право покинуть страну при наличии одного из четырех обстоятельств.