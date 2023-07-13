Выезд за границу для мужчин: могут ли они покинуть страну в качестве опекуна
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Есть ситуации, когда опекунам можно выехать за границу во время военного положения
Украинским военнообязанным мужчинам запрещено покидать Украину во время военного положения. Однако есть возможность уехать за границу в роли опекуна ребенка.
Как сообщает Право на защиту на своей странице в Facebook, право на пересечение границы имеют опекуны малолетнего ребенка, не имеющего или имеющего инвалидность.
Правила выезда за границу для опекунов малолетнего ребенка, не имеющего инвалидности
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", военнообязанные украинцы не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в случае, если они:
- усыновители;
- опекуны;
- попечители;
- приемные родители;
- родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
Для пересечения границы Украины в военное время опекуном ребенка, не являющегося инвалидом, для его сопровождения необходимо иметь оригинал или нотариально заверенную копию решения о назначении сопровождающего лица опекуном (попечителем) органа опеки и попечительства или суда, а также письменное согласование органа опеки и попечительства на выезд с указанием государства окончательного пребывания детей.
Пересечение границы опекунами ребенка, имеющего инвалидность
Опекуны должны собрать следующие документы:
- оригинал или нотариально заверенную копию решения о назначении сопровождающего лица опекуном органа опеки и попечительства или суда;
- письменное согласование органа опеки и попечительства на выезд с указанием государства окончательного пребывания;
К перечислению опекуна необходимо иметь один из документов, подтверждающий инвалидность ребенка:
- удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", в котором указан статус "ребенок с инвалидностью";
- справку о получении государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в г. Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территорию которого входит территория города областного значения, районной в городе (в случае ее образование) совета (независимо от того, кто назначен получателем помощи);
- справку индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;
- медицинское заключение ребенка с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий).
Следует отметить, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, сопровождавшие лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или лиц, нуждающихся в постоянном уходе, должны вернуться в Украину не позднее возвращения лиц, которых они сопровождали.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о выезде из Украины для депутатов местных советов. Они имеют право покинуть страну при наличии одного из четырех обстоятельств.