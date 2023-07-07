Снят или исключен из учета? Кто из военных может уехать за границу

Есть разница между терминами "снят с учета" и "исключен с учета"

Украинским военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу во время военного положения, однако есть исключения, когда они могут свободно покинуть страну.

Как сообщает юрисконсульт компании Nota GroupАнтон Маринич для РБК-Украина, есть разница между "военный снят с учета" и "военный исключен из учета".

По словам Антона Маринича, не могут уехать за границу мужчины, получившие в военкоматах штамп " снятый с учета ". А имеющие штамп " исключен из учета " — пересекают границу беспрепятственно.

"Следует понимать: отметка "снят с учета" не означает, что мужчина не военнообязан. А вот если мужчина "исключен из учета", то границу он может пересекать беспрепятственно", – объясняет он разницу в терминах.

Юрисконсульт разъясняет, что снятие с учета происходит при смене места жительства и никак не влияет на пригодность к службе. А " исключенный из учета " — мужчину сочли непригодным к военной службе.

Кого из украинцев могут снять с учета

призванных или принятых на военную службу;

признанных ВЛК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;

проходящих военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

осужденных за преступление во время отбывания наказания в местах лишения свободы;

тех, кто достиг предельного возраста 60 лет;

военнослужащих или умерших военнообязанных;

людей, потерявших украинское гражданство.

Как объясняет эксперт, путаница между двумя сроками возникла из-за того, что ранее действовал приказ Министерства обороны Украины №207, которым не было предусмотрено "исключение из учета", а действовал термин "со снятием с военного учета". Поэтому из-за этого могут возникнуть сложности при пересечении границы для таких мужчин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о выезде из Украины для депутатов местных советов. Они вправе покинуть страну при наличии одного обстоятельства из четырех.