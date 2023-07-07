Знятий чи виключений з обліку? Хто з військових може виїхати за кордон

Є різниця між термінами "знятий з обліку" та "виключений з обліку"

Українським військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон під час воєнного стану, однак є винятки, коли вони можуть вільно покинути країну.

Як повідомляє юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич для РБК-Україна, є різниця між "військовий знятий з обліку" та "військовий виключений з обліку".

За словами Антона Маринича, не можуть виїхати за кордон чоловіки, які отримали у військкоматах штамп "знятий з обліку". А ті, що мають штамп "виключений з обліку" — перетнуть кордон безперешкодно.

"Слід розуміти: відмітка "знятий з обліку" не означає, що чоловік не військовозобов'язаний. А ось якщо чоловік "виключений з обліку", то кордон він може перетинати безперешкодно", – пояснює він різницю у термінах.

Юрисконсульт роз'яснює, що зняття з обліку відбувається при зміні місця проживання і ніяк не впливає на придатність до служби. А "виключений з обліку" — чоловіка визнали непридатним до військової служби.

Кого з українців можуть зняти з обліку

призваних чи прийнятих на військову службу;

визнаних ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку;

тих, що проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

засуджених до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

засуджених за злочин на час відбування покарання у місцях позбавлення волі;

тих, хто досяг граничного віку 60 років;

військовослужбовців чи військовозобов'язаних, які померли;

людей, які втратили українське громадянство.

Як пояснює експерт, плутанина між двома термінами виникла через те, що раніше діяв наказ Міністерства оборони України №207, яким не було передбачено "виключення з обліку" а діяв термін "зі зняттям з військового обліку". Тому через це можуть виникнути складнощі при перетині кордону для таких чоловіків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про виїзд з України для депутатів місцевих рад. Вони мають право покинути країну за наявністю однієї обставини з чотирьох.