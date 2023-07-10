"Белый билет" имеет три категории: кому разрешено выезжать за границу

Какой категории мужчин с "белым билетом" запрещено уезжать за границу

Хотя в Украине было введено военное положение, однако во время общей мобилизации у некоторых мужчин остается возможность уехать за границу.

Этой возможностью могут воспользоваться мужчины, непригодные к военной службе и снятые с военного учета, сообщает адвокат Игорь Ясько, управляющий партнер юридической компании Winner для Новости.LIVЕ

По его словам, условное название "белых билетов" объединяет три разные категории людей:

ограниченно пригодны к военной службе;

непригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время;

непригодны к военной службе, снятые с военного учета (только таким мужчинам можно выезжать за границу).

"Мужчины с отметками в военно-учетном документе "ограниченно пригодны к военной службе" или "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно годны в военное время" возможности уехать за границу не имеют", — объясняет адвокат.

В то же время, последней категории мужчин одной отметки о снятии с военного учета недостаточно для выезда за границу. Им нужно получить еще дополнительные документы.

"Но окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГПСУ по результатам изучения всех документов и уяснения всех обстоятельств и фактов", — добавляется в сообщении.

Какие документы нужно иметь лицам, планирующим выезд за границу

заключение врачебной комиссии, согласно которому лицо признано непригодным к военной службе;

временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВЛК об исключении из учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа;

справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уехать из Украины сотруднику критически важного предприятия.