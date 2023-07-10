"Білий квиток" має три категорії: кому дозволено виїжджати за кордон

Якій категорії чоловіків з "білим квитком" заборонено виїжджати за кордон

Хоча в Україні було запроваджено воєнний стан, однак під час загальної мобілізації у деяких чоловіків залишається можливість виїхати за кордон.

Цією можливістю можуть скористатися чоловіки, які непридатні до військової служби і зняті з військового обліку, повідомляє адвокат Ігор Ясько, керуючий партнер юридичної компанії Winner для Новини.LIVЕ

За його словами, умовна назва "білих квитків" об'єднує три різні категорії людей:

обмежено придатні до військової служби;

непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;

непридатні до військової служби, зняті з військового обліку(тільки таким чоловікам можна виїжджати за кордон).

"Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі "обмежено придатний до військової служби" або "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" можливості виїхати за кордон не мають", — пояснює адвокат.

Водночас, останній категорії чоловіків однієї відмітки про зняття з військового обліку недостатньо для виїзду за кордон. Тож, їм потрібно отримати ще додаткові документи.

"Але остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів", — додається у повідомленні.

Які документи потрібно мати особам, які планують виїзд за кордон

висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;

довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виїхати з України співробітнику критично важливого підприємства.