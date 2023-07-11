Закон здесь ничего не говорит: чем может обернуться незаконный выезд за границу для украинцев

Около 19 тысяч мужчин выехали за границу системой "Шлях" и не вернулись

Во время военного положения в Украине военнообязанные мужчины умудряются уехать за границу и одной из возможностей есть система "Путь" (общеупотребительный украинский вариант — "Шлях"). Таким образом, таким украинцам "светит" только административная ответственность.

Об этом сообщает адвокат Ростислав Кравец в эфире 1+1.

"Закон здесь ничего не говорит по поводу каких-либо нарушений. То есть это находится исключительно в моральной плоскости, потому что на сегодня законодательство Украины не содержит никаких запретов по выезду мужчин за границу. И то, что сейчас происходит на границе, это искусственное задержание мужчин и непропуск пограничной службой, решение которой массово отменяют суды", – говорит адвокат.

По состоянию на 25 апреля по официальным данным системы "Шлях" 19 тысяч мужчин уехали за границу и не вернулись.

"За незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска или нарушение правил пересечения границы предусмотрена только административная ответственность. Уголовной за пересечение границы нет ", — объясняет юрист.

Ростислав Кравец отмечает, что некоторые мужчины могут покидать Украину в связи с сопровождением детей или лиц с инвалидностью. Но и таких украинцев суды не могут привлечь к ответственности.

В то же время адвокат отметил, что мужчину могут привлечь к уголовной ответственности и в случае подделки документов для выезда за границу.

"Именно за справку об инвалидности или какую-нибудь другую поддельную ", — подытожил Кравец.

Следует напомнить, что система "Шлях" — это система, с помощью которой водители призывного возраста могут пересекать границу, если они перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одной категории мужчин с "белым билетом", имеющих право свободно покинуть Украину.