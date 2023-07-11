Закон тут нічого не каже: чим може обернутись незаконний виїзд за кордон для українців

Близько 19 тисяч чоловіків виїхали за кордон системою "Шлях" і не повернулись

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки примудряються виїхати за кордон і однією з можливостей є система "Шлях". Тож, таким українцям "світить" лише адміністративна відповідальність.

Про це повідомляє адвокат Ростислав Кравець в ефірі 1+1.

"Закон тут нічого не каже з приводу якихось порушень. Тобто це перебуває виключно у моральній площині, тому що на сьогодні законодавство України не містить жодних заборон щодо виїзду чоловіків за кордон. І те, що зараз відбувається на кордоні, це штучне затримування чоловіків і непропуск прикордонною службою, рішення якої масово скасовують суди", — каже адвокат.

Станом на 25 квітня за офіційними даними системи "Шлях" 19 тисяч чоловіків виїхали за кордон і не повернулися.

"За незаконний перетин державного кордону поза пунктами пропуску чи порушення правил перетину кордону передбачено лише адміністративну відповідальність. Кримінальної за перетин кордону немає", — пояснює правник.

Ростислав Кравець наголошує на тому, що деякі чоловіки можуть покидати Україну у зв'язку з супроводжуванням дітей чи осіб з інвалідністю. Але і таких українців суди не можуть притягнути до відповідальності.

Водночас, адвокат наголосив на тому, що чоловіка можуть притягнути до кримінальної відповідальності і разі підробки документів задля виїзду за кордон.

"Саме за довідку про інвалідність чи якусь іншу підробну", — підсумував Кравець.

Слід нагадати, що система "Шлях" — це система, з допомогою якої водії призовного віку можуть перетинати кордон, якщо вони перевозять гуманітарну допомогу або медичні вантажі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну категорію чоловіків з "білим квитком", які мають право вільно покинути Україну.