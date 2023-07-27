Тато ні до чого? Син львівського військкома "пояснив", хто подарував йому будинок в елітному районі

За словами сина військкома, у нього своє життя і батько не має стосунку до подарунка

Після того, як одіозного одеського військкома-мільйонера відправили за ґрати, до керівників ТЦК СП по всій країні підвищена увага. Новий скандал стався на Львівщині після того, як у сина місцевого військкома Андрія Дубового виявили дороге житло.

Про це повідомляє NGL. Відомо, що 27-річний Владислав Дубовий отримав минулого року як подарунок від забудовниці будинок площею майже 640 "квадратів" за заниженою вартістю.

Журналісти з’ясували, що дарування відбулося 9 червня 2022 року. На той момент будинок був недобудований, але готовий на 95%. Крім будинку 640 кв.м. у подарунок йшла присадибна ділянка 0,09 га. Розташована будова в елітному передмісті Львова Брюховичах на вулиці Очеретяній.

Примітно, що у договорі дарування оціночна вартість будинку зазначена у сумі 518,5 тисячі гривень, а самої ділянки — 357,5 тисячі гривень. Загальна вартість подарунка становила 876 тисяч гривень. Але експерти запевняють, що ціна занижена в кілька разів і реальна вартість будинку такої площі разом із ділянкою становить щонайменше 4 млн гривень або 110 тисяч доларів. До того ж про більш високу вартість подарунка говорить і те, що у 2018 році цей будинок продавали на аукціоні СЕТАМ за 1,4 млн гривень. На той момент лот було обладнано всім необхідним усередині, а також басейном площею 152 кв.м.

Журналісти відвідали цей будинок та помітили, що всередині йде ремонт. Його реконструювали, поклали нову покрівлю та замінили вікна. Також збудували основу під майбутній паркан. Загалом цей будинок повністю збігається із фото будинку з аукціону у 2018 році.

Хто подарував синові військкома дім

Будинок Владиславу Дубовому подарувала 37-річна забудовниця Альбіна Савчук, яка купила його якраз п’ять років тому. Вона ніяк не прокоментувала свої стосунки із сімейством Дубових та не пояснила причину такого дорогого подарунка. Сам військком також відмовився давати коментар журналістам.

"Я вас не знаю, вас не бачу. Мені треба подивитися на вас. Мені треба перевірити ваші документи", — заявив він 27 липня у телефонній розмові, пообіцявши передзвонити пізніше.

Світло на ситуацію пролив сам Владислав Дубовий, заявивши, що Савчук його давня знайома і навіть "далека родичка".

"Це (подарований будинок — ред.) ніяк не пов’язане з посадовцем, якого ви назвали, моїм батьком. У мене своє особисте життя. Та й усе. Я не бажаю надалі відповідати на всі ці питання", — сказав він.

Зазначимо, що вся родина Дубових пов’язана із військовою справою. Дружина військкома Алла пішла до армії та проходила підготовку на базі 184-го навчального центру. А син пішов служити у 2019 році, коли після закінчення вишу йому прийшла повістка.

Владислав, Алла та Андрій Дубові

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ставки прокоментував скандали із військкомами по всій країні. Він заявив, що масштабна перевірка ТЦК СП добігає кінця і 11 областей України поставлено на особливий контроль.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військком Євген Борисов роздягся на судовому засіданні та поскаржився на проблеми зі здоров’ям.