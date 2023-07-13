Побив цивільного та підлеглого: поліцейський здійняв п’яний скандал на Хмельниччині (відео)

Горе-правоохоронцю може загрожувати до 8 років ув’язнення

У маленькому селищі Стара Синява на Хмельниччині стався великий скандал із поліцейськими, — правоохоронець із ознаками сп’яніння зупинив підлітків на скутері, після чого напав на цивільного та колегу, внаслідок чого був затриманий та усунений.

Інцидент знімали на відеоролики. "Телеграф" розібрався у нюансах.

У смт Стара Синява на Хмельниччині до повномасштабного вторгнення мешкало лише близько 5 тисяч людей

У ніч на 12 липня тимчасово виконуючий обов'язки начальника Старосинявського відділу поліції Сергій Бондар зупинив підлітків на скутері нібито за порушення ПДР, після чого на місце прибув батько одного з них, депутат селищної ради Юрій Кравчук. На відео з місця подій видно, що чоловік казав поліцейському, що він п’яний, коли правоохоронець не стримав емоцій і вдарив його, а потім узявся бігати за ним.

Після цього на місце подій на виклик про неправомірну поведінку співробітника поліції прибули представники управління внутрішньої безпеки та управління головної інспекції та дотримання прав людини ГУНП. На відео видно, як під час затримання Боднар "бився" головою об машину.

Поліцейського відвезли до Летичівської лікарні, але він відмовився проходити огляд на стан сп’яніння і вдарив в обличчя та живіт підлеглого, який намагався завадити йому піти.

Як постраждалий цивільний Юрій Кравчук розповів журналістам, алкоголь знайшли у крові заступника начальника відділу поліції та ще двох правоохоронців . У першого виявили 0,9 проміле, в інших 0,4 проміле. Однак зауважимо, що офіційно ці дані не підтверджені.

У поліції Хмельницької області вже проінформували, що Боднара усунуто та розпочато службову перевірку.

У Державному бюро розслідувань пояснюють, що попередня класифікація порушення: перевищення влади або службових повноважень правоохоронцем із застосуванням насильства та навмисне заподіяння працівнику правоохоронного органу тілесних ушкоджень, за що можуть призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Ужгороді п’яний військком побив жінку на вулиці на очах у її чоловіка-військовослужбовця, після чого справу почали намагатися "зам’яти".