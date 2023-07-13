Избил гражданского и подчиненного: полицейский попал в пьяный скандал на Хмельнитчине (видео)

Горе-правоохранителю может грозить до 8 лет заключения

В маленьком поселке Старая Синява в Хмельницкой области случился большой скандал с полицейскими, — правоохранитель с признаками опьянения остановил подростков на скутере, после чего напал на гражданского и коллегу, в результате чего был задержан и отстранен.

При этом инцидент снимали на видеоролики. "Телеграф" разобрался в нюансах.

В пгт Старая Синява на Хмельнитчине до полномасштабного вторжения жило всего около 5 тысяч человек

В ночь на 12 июля временно исполняющий обязанности начальника Старосинявского отдела полиции Сергей Бондар остановил подростков на скутере якобы за нарушение ПДД, после чего на место прибыл отец одного из них, депутат селищного совета Юрий Кравчук. На видео с места событий видно, что мужчина говорил полицейскому, что он пьяный, когда правоохранитель не сдержал эмоций и ударил его, а потом и вовсе начал бегать за ним.

После этого на место событий на вызов о неправомерном поведении сотрудника полиции прибыли представители управления внутренней безопасности и управления главной инспекции и соблюдения прав человека ГУНП. На видео видно, как при задержании Боднар "бился" головой о машину.

Полицейского отвезли в Летичевскую больницу, но он отказался проходить осмотр на состояние опьянения и ударил в лицо и живот подчиненного, который пытался помешать ему уйти.

Как пострадавший гражданский Юрий Кравчук рассказал журналистам, алкоголь нашли в крови заместителя начальника отдела полиции и еще двух правоохранителей . У первого обнаружили 0,9 промилле, у других по 0,4 промилле. Однако заметим, что официально эти данные не подтверждены.

В полиции Хмельницкой области уже проинформировали, что Боднара отстранили и начата служебная проверка.

В Государственном бюро расследований объясняют, что предварительная классификация нарушения: превышение власти или служебных полномочий правоохранителем с применением насилия и умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений, за что могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Ужгороде пьяный военком избил женщину на улице на глазах у ее мужа-военнослужащего, после чего дело начали пытаться "замять".