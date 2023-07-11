Судья сбил нацгвардейца насмерть: стало известно, был ли водитель пьян

Судья пытался обмануть следствие

Судья Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр, который 26 мая насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, передает пресс-служба ГБР.

Как сообщают правоохранители, после совершения ДТП судья Тандыр, имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, пытался скрыть следы алкогольного опьянения и предотвратить установление количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях.

Впрочем, ему это не помогло.

"Следствие смогло доказать, что судья в момент смертельного ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Также согласно результатам другой экспертизы установлено, что судья ехал за рулем автомобиля на момент аварии со скоростью 100 км/час", — говорится в сообщении.

Напомним, происшествие произошло 26 мая в Киеве. Автомобиль судьи сбил нацгвардейца на одном из блокпостов, когда тот размещал заграждения после начала комендантского часа. Погибшим является 23-летний Вадим Бондаренко, у которого осталось двое детей и жена. При этом его брат и отец проходят воинскую службу в рядах ВСУ