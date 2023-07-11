Суддя збив нацгвардійця на смерть: стало відомо, чи був водій п’яний

Суддя намагався обдурити слідство

Суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир, який 26 травня на смерть збив нацгвардійця на блокпосту, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це свідчать результати експертизи, повідомляє пресслужба ДБР.

Як повідомляють правоохоронці, після скоєння ДТП суддя Тандир, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, намагався приховати сліди алкогольного сп’яніння та запобігти встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Втім, це йому не допомогло.

"Слідство змогло довести, що суддя в момент смертельної ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також згідно з результатами іншої експертизи встановлено, що суддя їхав за кермом автомобіля на момент аварії зі швидкістю 100 км/год", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, подія сталася 26 травня у Києві. Автомобіль судді збив нацгвардійця на одному із блокпостів, коли той розміщував загородження після початку комендантської години. Загиблим є 23-річний Вадим Бондаренко, у якого залишилося двоє дітей та дружина. При цьому його брат та батько проходять військову службу у лавах ВСУ