"Любовь - алтарь для Сатаны": в Одессе пьяный жестоко избил полицейского, потому что влюбился
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Мужчина довольно странно объяснил свой поступок
В Одессе произошло нападение на полицейского. Злоумышленник жестоко избил его, нанеся множественные травмы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Так, по их данным, жертвой нападающего якобы стал старший лейтенант полиции. Предварительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушитель правопорядка набросился на него с кулаками и нанес множественные ранения.
"Полицейский был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанным пальцем", — говорят авторы публикации.
На инцидент отреагировали коллеги потерпевшего, которые уже задержали подозреваемого. Задержание, к слову, судя по видео, происходило непросто — нарушитель оказывал сопротивление.
Сам подозреваемый после задержания прокомментировал происходящее довольно странно.
"Влюбился, брат. Адрес любовь, алтарь для Сатаны", — говорит задержанный.
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Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе произошла перестрелка посреди улицы. Погибли несколько человек.
Также мы сообщали, что что в Днепре полицейские открыли огонь по водителю автомобиля.