"Кохання - вівтар для Сатани": в Одесі п'яний жорстоко побив поліцейського, бо закохався

Чоловік досить дивно пояснив свій вчинок

В Одесі стався напад на поліцейського. Зловмисник жорстоко побив його, завдавши численних травм.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Так, за їхніми даними, жертвою нападника нібито став старший лейтенант поліції. Попередньо, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушник правопорядку накинувся на нього з кулаками та завдав множинних поранень.

"Поліцейського було доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та зламаним пальцем", — кажуть автори публікації.

На інцидент відреагували колеги потерпілого, які вже затримали підозрюваного. Затримання, до речі, судячи з відео, відбувалося непросто — порушник чинив опір.

Сам підозрюваний після затримання прокоментував те, що відбувається, досить дивно.

"Закохався, брат. Адреса кохання, вівтар для Сатани", - каже затриманий.

Відео 18+

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі відбулася перестрілка посеред вулиці. Загинули кілька людей.

Також ми повідомляли, що у Дніпрі поліцейські відкрили вогонь по водію автомобіля.