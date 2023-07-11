"Кохання - вівтар для Сатани": в Одесі п'яний жорстоко побив поліцейського, бо закохався
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Чоловік досить дивно пояснив свій вчинок
В Одесі стався напад на поліцейського. Зловмисник жорстоко побив його, завдавши численних травм.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Так, за їхніми даними, жертвою нападника нібито став старший лейтенант поліції. Попередньо, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушник правопорядку накинувся на нього з кулаками та завдав множинних поранень.
"Поліцейського було доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та зламаним пальцем", — кажуть автори публікації.
На інцидент відреагували колеги потерпілого, які вже затримали підозрюваного. Затримання, до речі, судячи з відео, відбувалося непросто — порушник чинив опір.
Сам підозрюваний після затримання прокоментував те, що відбувається, досить дивно.
"Закохався, брат. Адреса кохання, вівтар для Сатани", - каже затриманий.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі відбулася перестрілка посеред вулиці. Загинули кілька людей.
Також ми повідомляли, що у Дніпрі поліцейські відкрили вогонь по водію автомобіля.