Тягав за волосся і кидав на землю: поліція взялася за чоловіка, який напав на жінок через паркування (відео)

59-річний коростенець тягав за волосся двох жінок прямо посеред вулиці, за що і поплатився

Жителю Коростеня (Житомирська область) оголосили про підозру у хуліганстві: чоловік посеред білого дня нещадно побив двох молодих жінок. Відео інциденту вже набуло розголосу у соцмережах.

Про це у понеділок, 1 травня, повідомили у пресцентрі поліції Житомирської області, зазначивши, що конфлікт між жителями районного центру відбувся кількома днями раніше, 28 квітня, після чого постраждалі виклали відеопідтвердження в соцмережі і звернулися до правоохоронців.

На даний момент відомо, що конфлікт стався нібито через те, що жінки зайняли "чуже місце для паркування".

"За вказаним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження, опитали потерпілих і надали їм направлення на проходження судово-медичної експертизи для встановлення тяжкості отриманих тілесних ушкоджень", – повідомили у ГУНП.

Тепер хуліганам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 4 років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, кількома днями раніше одна з постраждалих жінок у своєму Instagram оприлюднила відео, на кадрах якого невідомий чоловік, який представився військовим, почав тягати її за волосся та жбурляти на землю. За її словами, все почалося з того, що вони нібито "неправильно припаркувалися"

"Вся історія почалася з того, що мене з подругою підвезли до нашого товариша. Тільки мама почала виїжджати, ззаду її підпер Юрій. Вона дала йому проїхати. А коли він проїхав — відразу почав погрожувати та висловлюватися нецензурною лексикою. Крикнувши, що ми не знаємо куди приїхали і кому перекрили дорогу", — пояснила вона.

Опісля хуліган подзвонив друзям і вже за декілька хвилин до місця події приїхало авто з іншими чоловіками.

"Називали нас не дуже етично, а після — перейшли до дії. Один взяв мою мати за волосся (прошу уточнити, це жінка 150 см та найбільше — 50 кг), а коли я намагалася допомогти, то полетіла за волосся на асфальт. А після він переможно спитав "і що тепер"", — додала постраждала.

Крім того, дівчина додала, що чоловік, який представився військовим, погрожував застосувати проти неї та її матері зброю.

Нападником потерпіла назвала власника місцевої СТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на одній з вулиць Черкас невідомий чоловік побив жінку з дитиною на руках. Трирічну дівчинку та її мама госпіталізували до лікарні.