Таскал за волосы и бросал на землю: полиция взялась за мужчину, который напал на женщин из-за парковки (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
59-летний коростенец таскал за волосы двух женщин прямо посреди улицы, за что и поплатился
Жителю Коростеня Житомирской области объявили о подозрении в хулиганстве: мужчина средь бела дня беспощадно избил двух молодых женщин. Видео инцидента уже получило огласку в соцсетях.
Об этом в понедельник, 1 мая, сообщили в пресс-центре полиции Житомирской области, отметив, что конфликт между жителями районного центра произошел несколькими днями ранее, 28 апреля, после чего пострадавшие выложили видеоподтверждение в социсети и обратились к правоохранителям.
На данный момент известно, что конфликт произошел якобы из-за того, что женщины заняли "чужое место для парковки".
"По указанному факту полицейские открыли уголовное производство, опросили потерпевших и предоставили им направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести полученных телесных повреждений", — сообщили в ГУНП.
Теперь хулиганам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, несколькими днями ранее одна из пострадавших женщин в своем Instagram обнародовала видео, на кадрах которого неизвестный мужчина, представившийся военным, начал таскать ее за волосы и швырять на землю. По ее словам, все началось с того, что они якобы "неправильно припарковались".
"Вся история началась с того, что меня с подругой подвезли к нашему товарищу. Только мама начала выезжать, сзади ее подпер Юрий. Она дала ему проехать. А когда он проехал — сразу начал угрожать и выражаться нецензурной лексикой. Крикнув, что мы не знаем, куда приехали и кому перекрыли дорогу", — объяснила она.
Затем хулиган позвонил друзьям и уже за несколько минут до места происшествия приехал автомобиль с другими мужчинами.
"Называли нас не очень этично, а после перешли к действию. Один взял мою мать за волосы (прошу уточнить, это женщина 150 см и не больше 50 кг), а когда я пыталась помочь, то полетела за волосы на асфальт. А после он победоносно спросил "и что теперь", — добавила пострадавшая.
Кроме того, девушка добавила, что представившийся военным мужчина угрожал применить против нее и ее матери оружие.
Нападающим потерпевшая назвала владельца местной СТО.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на одной из улиц Черкасс неизвестный мужчина избил женщину с ребенком на руках. Трехлетнюю девочку и ее маму госпитализировали в больницу.