Поліція вже спіймала порушника

Речі, які люди викидають у сміття, подекуди шокують. До прикладу, на Хмельниччині чоловік викинув у смітник власну ампутовану ногу. А напередодні киянин вразив очевидців, коли скинув гараж з мосту просто у річку Дніпро. Подію зафіксували на відео та поширили у соцмережах.

Подія відбулася на Північному мосту. На відео видно, як конструкція, схожа на МАФ, падає у річку з евакуатора. Очевидці пояснюють, що гараж здув вітер і евакуатор намагався втримати його, однак вітер таки "переміг".

Поліція водія евакуатора вже затримала. Як повідомили столичні патрульні у Telegram, патрульні оперативно розшукали водія, який залишив місце ДТП. За їхньою інформацією, подія сталася учора. А водій одразу зник з місця події.

37-річний порушник пояснив, що причиною ДТП став ненадійно закріплений вантаж, який перекинувся під час руху. Поліцейські склали на водія два протоколи за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). Нині у ситуації розбираються слідчі поліції.

Нагадаємо, що засмічення та цвітіння Дніпра є важливою проблемою для екологів, що може згодом перерости у біду для всього Києва. Раніше "Телеграф" показував, як зеленіє головна водна артерія країни. Однак найбільших проблем, зокрема й в екології, завдали Україні росіяни. До прикладу, Чорнобильська зона відчуження нині оговтується після перебування там військ рф, та більше від того постраждали самі росіяни.