Чому не варто викидати використані "їжачки": знадобляться там, де ви навіть не думали

Не поспішайте їх відправляти у сміття, адже вони, виявляється, дуже корисні у побуті

Металеві губки служать досить довго, однак рано чи пізно їх термін придатності все одно закінчується, і вони стають розтягнутими та м’якими. Але й це не привід їхнього разу викидати. Як виявилося, мочалки можуть стати в пригоді навіть у найнесподіваніших місцях і ситуаціях.

І сьогодні ми хочемо поговорити саме про металеві скребки, які в народі ще називають "їжачками". Є як мінімум три їх застосування не за призначенням, пише портал "Смачно+".

Як використовувати стару металеву мочалку в побуті

Перше — старим "їжачком" можна легко і швидко ув’язнити ножиці. Потрібно просто розрізати ними губку у двох-трьох місцях.

Другий варіант – стара металева губка є відмінним та ефективним фільтром від волосся та вовни у ванній. Перед миттям свійських тварин можна заткнути злив виробом: вода проходитиме, але нічого не засмітиться.

І третій лайфхак відмінно підійде для мешканців приватних будинків: якщо у вас завелися миші, закрийте металевими губками всі дірки. Гострі зуби гризунів не впораються із цим матеріалом.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо посипати сіллю губку для миття посуду.