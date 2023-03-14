Викинули ногу у смітник: родичі прооперованого пацієнта наполохали ціле місто на Хмельниччині
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Люди просто пішли викидати сміття ввечері та наштовхнулися на страшну знахідку
На Хмельниччині місцеві мешканці думали, що стали свідком страшного злочину. Ввечері вони знайшли на смітнику людські рештки.
Подія сталася у Шепетівському районі Хмельниччини, у місті Славута. Місцеві мешканці пішли викидати сміття до сміттєвих баків у вечірню пору, пише "День за днем". Те, що вони знайшли у баку не на жарт їх наполохало – в середині лежала частина людської ноги. Правої.
На місце події одразу покликали поліцію. Правоохоронцям Шепетівського райуправління вдалося відшукати власника кінцівки. Зазначається, що жодного злочину не сталося.
У медзакладі в місті Славуті за показниками внаслідок хвороби було проведено хірургічну ампутацію нижньої частини правої кінцівки місцевому жителю. Її було передано родичам для захоронення, йдеться у повідомленні.
Родичі вирішили захоронити кінцівку, просто викинувши її у смітник на вулиці. Тому поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, що у Києві чоловік забив до смерті власного сина, а щоб приховати злочин — розчленував його і сховав рештки у кущах. Моторошна ситуація сталася і у Харкові — там виявили тіло без рук і голови.