Викинули ногу у смітник: родичі прооперованого пацієнта наполохали ціле місто на Хмельниччині

Люди просто пішли викидати сміття ввечері та наштовхнулися на страшну знахідку

На Хмельниччині місцеві мешканці думали, що стали свідком страшного злочину. Ввечері вони знайшли на смітнику людські рештки.

Подія сталася у Шепетівському районі Хмельниччини, у місті Славута. Місцеві мешканці пішли викидати сміття до сміттєвих баків у вечірню пору, пише "День за днем". Те, що вони знайшли у баку не на жарт їх наполохало – в середині лежала частина людської ноги. Правої.

На місце події одразу покликали поліцію. Правоохоронцям Ше­пе­тівсь­ко­го райуп­равлін­ня вдалося відшукати власника кінцівки. Зазначається, що жодного злочину не сталося.

У мед­закла­ді в міс­ті Сла­ву­ті за по­каз­ни­ка­ми внас­лі­док хво­ро­би бу­ло про­ве­де­но хі­рур­гічну ам­пу­та­цію нижньої час­ти­ни пра­вої кін­цівки міс­це­во­му жи­те­лю. Її бу­ло пе­ре­да­но ро­ди­чам для за­хо­ро­нен­ня, йдеться у повідомленні.

Родичі вирішили захоронити кінцівку, просто викинувши її у смітник на вулиці. Тому поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, що у Києві чоловік забив до смерті власного сина, а щоб приховати злочин — розчленував його і сховав рештки у кущах. Моторошна ситуація сталася і у Харкові — там виявили тіло без рук і голови.