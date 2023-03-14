Выбросили ногу на помойку: родственники прооперированного пациента напугали целый город в Хмельницкой области

Люди просто пошли выбрасывать мусор вечером и наткнулись на страшную находку

В Хмельницкой области местные жители думали, что стали свидетелем страшного преступления. Вечером они нашли на помойке человеческие останки.

Событие произошло в Шепетовском районе Хмельницкой области, в городе Славута. Местные жители пошли выбрасывать мусор к мусорным бакам в вечернее время, пишет "День за днем". То, что они нашли в баке, не на шутку их напугало – в середине лежала часть человеческой ноги. Правой.

На место происшествия сразу позвали полицию. Правоохранителям Шепетовского райуправления удалось найти владельца конечности. Отмечается, что никаких преступлений не произошло.

В медучреждении в городе Славуте по показателям в результате болезни была проведена хирургическая ампутация нижней части правой конечности местному жителю. Она была передана родственникам для захоронения, говорится в сообщении.

Родственники решили захоронить концовку, просто выбросив ее в помойку на улице. Поэтому полиция открыла уголовное производство.

Напомним, что в Киеве мужчина забил до смерти собственного сына, а чтобы скрыть преступление, расчленил его и спрятал остатки в кустах. Жуткая ситуация произошла и в Харькове — там обнаружили тело без рук и головы.