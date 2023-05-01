Полиция уже поймала нарушителя

Вещи, которые люди выбрасывают в мусор, шокируют. К примеру, на Хмельнитчине мужчина выбросил в помойку собственную ампутированную ногу. А накануне киевлянин поразил очевидцев, когда скинул гараж с моста прямо в реку Днепр. Событие зафиксировали на видео и распространили в соцсетях.

Событие произошло на Северном мосту. На видео видно, как конструкция, похожая на МАФ, падает в реку из эвакуатора. Очевидцы объясняют, что гараж сдул ветер и эвакуатор пытался удержать его, однако ветер "победил".

Полиция водителя эвакуатора уже задержала. Как сообщили столичные патрульные в Telegram, патрульные оперативно разыскали водителя, покинувшего место ДТП. По их информации, событие произошло вчера. А водитель сразу скрылся с места происшествия.

37-летний нарушитель объяснил, что причиной ДТП стал ненадежно закрепленный опрокинувшийся во время движения груз. Полицейские составили на водителя два протокола по ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) и ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества). В настоящее время в ситуации разбираются следственные полиции.

Напомним, что засорение и цветение Днепра является важной проблемой для экологов, что может впоследствии перерасти в беду для всего Киева. Ранее "Телеграф" показывал, как зеленеет главная водная артерия страны. Однако наибольшие проблемы, в том числе и в экологии, нанесли Украине россияне. К примеру, Чернобыльская зона отчуждения сейчас приходит в себя после пребывания там войск рф, но наиболее того пострадали сами россияне.