Почему не стоит выбрасывать использованные "ежики": пригодятся там, где вы даже не думали

Не спешите их отправлять в мусор, ведь они, оказывается, очень полезные в быту

Металлические губки служат достаточно долго, однако рано или поздно их срок годности все равно заканчивается, и они становятся растянутыми и мягкими. Но и это не повод их разу выбрасывать. Как оказалось, мочалки могут пригодиться даже в самых неожиданных местах и ситуациях.

И сегодня мы хотим поговорить именно о металлических скребках, которые в народе еще называют "ежиками". Есть как минимум три их применения не по назначению, пишет портал "Вкусно+".

Как использовать старую металлическую мочалку в быту

Первое — старым "ежиком" можно легко и быстро заточить ножницы. Нужно просто разрезать ими губку в двух-трех местах.

Второй вариант — старая металлическая губка является отличным и эффективным фильтром от волос и шерсти в ванной. Перед мытьем домашних животных можно заткнуть слив изделием: вода будет проходить, но ничего не засорится.

И третий лайфхак отлично подойдет для жителей частных домов: если у вас завелись мыши, закройте металлическими губками все дыры. Острые зубы грызунов не справятся с этим материалом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего посыпать солью губку для мытья посуды.