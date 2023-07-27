Папа ни при чем? Сын львовского военкома "объяснил", кто подарил ему дом в элитном районе

По словам сына военкома, у него своя жизнь и отец не имеет отношения к подарку

После того, как одиозного одесского военкома-миллионера отправили за решетку, к руководителям ТЦК СП по всей стране повышенное внимание. Новый скандал произошел во Львовской области после того, как у сына местного военкома Андрея Дубового обнаружили дорогое жилье.

Об этом сообщает NGL. Известно, что 27-летний Владислав Дубовой получил в прошлом году в подарок от застройщицы дом площадью почти 640 "квадратов" по заниженной стоимости.

Журналисты выяснили, что дарение состоялось 9 июня 2022 года. На тот момент дом был недостроен, но готов на 95%. Помимо дома в 640 кв.м. в подарок шел приусадебный участок 0,09 гектар. Расположено строение в элитном пригороде Львова Брюховичах на улице Очеретяной.

Примечательно, что в договоре дарения оценочная стоимость дома указана в сумме 518,5 тысяч гривен, а самого участка — 357,5 тысяч гривен. Общая стоимость подарка составила 876 тысяч гривен. Но эксперты уверяют, что цена занижена в несколько раз и реальная стоимость дома такой площади вместе с участком составляет минимум 4 млн гривен или 110 тысяч долларов. К тому же о более высокой стоимости подарка говорит и то, что в 2018 году этот дом продавали на аукционе СЕТАМ за 1,4 млн гривен. На тот момент лот был оборудован всем необходимым внутри, а также бассейном площадью 152 кв.м.

Журналисты посетили этот дом и заметили, что внутри идет ремонт. Его реконструировали, положили новую кровлю и заменили окна. Также построили основу под будущий забор. В целом этот дом полностью совпадает с фото дома с аукциона в 2018 году.

Кто подарил сыну военкома дом

Дом Владиславу Дубовому подарила 37-летняя застройщица Альбина Савчук, которая купила его как раз пять лет назад. Она никак не прокомментировала свои отношения с семейством Дубовых и не объяснила причину такого дорогого подарка. Сам военком тоже отказался давать комментарий журналистам.

"Я вас не знаю, вас не вижу. Мне надо посмотреть на вас. Мне надо проверить ваши документы", — заявил он 27 июля в телефонном разговоре, пообещав перезвонить позже.

Свет на ситуацию пролил сам Владислав Дубовой заявив, что Савчук его давняя знакома и даже "дальняя родственница".

"Это (подаренный дом — ред.) никак не связано с должностным лицом, которое вы назвали, моим отцом. У меня своя личная жизнь. Да и все. Я не желаю в дальнейшем отвечать на все эти вопросы", — сказал он.

Отметим, что вся семья Дубовых связана с военным делом. Жена военкома Алла пошла в армию и проходила подготовку на базе 184-го учебного центра. А сын пошел служить в 2019 году, когда после окончания вуза ему пришла поветстка.

Владислав, Алла и Андрей Дубовые

Напомним, что Владимир Зеленский на сегодняшнем заседании Ставки прокомментировал скандалы с военкомами по всей стране. Он заявил, что масштабная проверка ТЦК СП подходит к концу и 11 областей Украины поставлены на особый контроль.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что военком Евгений Борисов разделся на судебном заседании и пожаловался на проблемы со здоровьем.