Зеленский провел Ставку не в Киеве: заслушал Залужного и высказался по военкомам

На встрече был обсужден ряд важных вопросов, касающихся ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Днепр и провел Ставку верховного главнокомандующего в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Об этом в четверг, 27 июля, в своем Telegram-канале написал глава государства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации на фронте, хода наступательных и оборонительных действий. Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, а также командующих Александра Тарнавского и Александра Сырского. Данные разведки предоставил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Вместе с тем пристальное внимание было уделено обеспечению войск боеприпасами. Доклады на эту тему предоставили заместитель министра обороны Вчеслав Замлинский и командующий силами логистики Олег Гуляк.

О результативности использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений говорил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Подходит к концу всеобъемлющая проверка ТЦК. Одиннадцать областей – на особом контроле", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский признал медленные темпы контрнаступления. Он объяснил, что на это есть сразу несколько причин. Во-первых, наступление началось позже тех сроков, которые изначально были запланированы. Во-вторых, тот путь, по которому продвигаются украинские воины, заминирован.