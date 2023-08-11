Зеленский провел заседание СНБО по военкомам-коррупционерам: Залужному дано поручение

Коррупция при проведении мобилизации подрывает доверие к государственным институтам

В пятницу, 11 августа, под председательством президента Владимира Зеленского состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное результатам проверки работы ТЦК. О выявленных случаях коррупции докладывали руководители ГБР, СБУ, МВД, Генпрокуратуры, Нацполиции и НАБУ.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что при проверках ТЦК были выявлены случаи коррупции, в частности при проведении мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

По итогам заседания, СНБО рекомендовал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях. Перед назначением они должны пройти проверки СБУ.

"Офису Генерального прокурора совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК", — сказано в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", с начала полномасштабной войны Государственное бюро расследований открыло 112 производств по злоупотреблениям военкомов. 15 обвинительных актов уже направлено в суд.