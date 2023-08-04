Кого в суд, а кого на фронт: в Украине облава на военкомов, "улов" уже в нескольких областях

СБУ и ГБР открыли несколько уголовных дел против работников военкоматов по всей Украине

В Одесской области нашли еще одного военкома-миллионера помимо ныне арестованного Евгения Борисова. За время войны он стал долларовым миллионером и было принято решение о том, чтобы отправить его на передовую. Кроме того, в Полтавской, Черкасской и Запорожской областях ГБР и СБУ также пришли к военкомам.

Историю военкома из Одесской области рассказал в своем Telegram-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, военком злоупотреблял своим положением и ГБР уже открыло уголовное дело.

Речь идет о Егоре Смирнове из города Южный, который по совместительству был еще и местным депутатом. В сети появилась информация о том, что за время войны Смирнов стал долларовым миллионером, а также "пристроил" в ТЦК СП двух своих соратников.

Как сообщил экс-нардеп Игорь Мосейчук, только за время войны чиновник обзавелся:

коммерческой недвижимостью общей площадью около 500 кв.м.;

гектарами земли на побережье Черного моря;

парковкой для авто на 938,7 кв.м.

На должности военкома Смирнов злоупотреблял служебным положением: помогал уклонистам "отмазаться" от службы, а врагам и обидчикам наоборот вручал повестки и следил за тем, чтобы их забрали в армию. Также он помог устроиться в роту охраны двум своим коллегам-депутатам. Все трое тщательно избегали ротации и оставались в Южном.

В Одесском ТЦК СП когда узнали о происходящем, то осудили попытки незаконного обогащения и злоупотребления должностными полномочиями. В качестве наказания всех троих перевели для прохождения дальнейшей службы в одну из боевых бригад, которая сейчас на передовой.

"Правоохранительные органы уже инициировали проверку. ГБР открыло уголовное производство", — отметил Антон Геращенко.

Доллоровый миллионер Егор Смирнов

Что касается Полтавской области, то руководителя одного из районных военкоматов задержали во время получения взятки. Он требовал 70 тысяч гривен с местного предпринимателя, который занимается импортом авто в Украину за то, что тот должен был предоставить справки о снятии коммерческих транспортных средств с военного учета. Как пояснили в СБУ, этот документ нужен для того, чтобы переоформить автомобили в сервисных центрах МВД в условиях военного положения.

За взятку военком пообещал не препятствовать в снятии с учета пяти автомобилей. Как выяснили следователи, это не первая его взятка — он промышлял этим регулярно. СБУ планирует сообщить военкому о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В Черкасской области следователи задержали бывшего председателя Смелянского районного совета, который помогал призывникам уклониться от мобилизации — продавал фальшивые справки об инвалидности, по которым те могли выезжать за границу. Действовал он не один, а со знакомым врачом. Также СБУ задержала чиновника местной военно-врачебной комиссии (ВВК). Он также помогал уклонистам получать поддельные справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Как выяснили следователи, в обоих случаях стоимость фальшивой справки стоила от 3 до 6 тысяч долларов и зависела от того, как срочно уклонист хотел уехать из Украины.

"На основании собранных доказательств обоим фигурантам доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — сообщили в ведомстве.

Вдобавко к этому ГБР разоблачило бывшего военкома Запорожского областного ТЦК СП, который помогал криминальным элементам скрываться от суда за взятку. Сейчас мужчина возглавляет Донецкий областной ТЦК и СП. Будучи военкомом в Запорожской области в период с июля по декабрь 2022 года мужчина отправил в боевую бригаду ВСУ своих подчиненных, хотя оснований для этого не было. Примечательно, что у них на передовых позициях был свободный график "как в отпуске". Более того, они не были назначены на должности, не принимали участия в боях и в принципе безосновательно находились в прифронтовой зоне.

Несмотря на это, военком оформил документы для того, чтобы эти военнослужащие получили справки об участии в боевых действиях. Благодаря фиктивным документам они без каких либо оснований получили боевые доплаты на общую сумму почти миллион гривен, а именно 981,3 тысяч гривен. Кроме того, один из подчиненных военкома предоставил документы для получение денежной помощи в размере 700 тысяч гривен якобы "в связи с потерей трудоспособности в результате участия в боевых действиях".

Это не единственные правонарушения военкома. Он также помогал представителям криминального мира устраиваться на работу в ТЦК СП, чтобы уклоняться от судебных разбирательств по особо тяжким преступлениям. А одному так называемому "криминальному авторитету" военком помог сняться с военного учета для выезда за границу.

Сотрудники ГБР провели обыски на работе и по месту жительства бывшего руководителя военкомата в Запорожье и в городе Мирноград Донецкой области. В результате им удалось обнаружить доказательства противоправной деятельности и личные фото подчиненных во время "несения службы".

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