В россии массово жгут военкоматы: за сутки уже больше десяти случаев (видео)

Злоумышленниками в основном оказываются местные жители

В россии за последние сутки произошла серия поджогов военкоматов в разных частях страны. Последним случаем был случай в Улан-Удэ, где в здание полетели коктейли молотова.

Как видно на видео, которые обнародовали российские telegram-каналы, в Улан-Удэ поджог попытались устроить мужчина и женщина. Бутылки лежали в сумке у женщины, а мужчина бросал их в здание.

Одну бутылку он швырнул в дверь военкомата, а другую в окно. Впрочем, по видео непонятно получило ли здание хоть какое-то повреждение.

При этом в некоторых каналах сообщается, что военкомат уже не находится в подожженном здании.

По информации "Медиазоны", это 12-ый случай попытки поджога военкомата за сутки. Другие попытки были зафиксированы в Санкт-Петербурге, Казани, Россоши, Можайске, Омске, Агинском, Подольском, Калуге, Копейске, Верхнеуральске и Сестрорецке.

В большинстве случаев задержанные сообщали, что с ними связывались мошенники и под разными предлогами подталкивали их на этот поступок.

Как сообщалось ранее, в россии в последние дни происходит много пожаров, например утром 1 августа в Подмосковье вспыхнул масштабный пожар в промзоне.