У росії масово палять військкомати: за добу вже більше десяти випадків (відео)

Зловмисниками здебільшого виявляються місцеві жителі

У росії за останню добу відбулася серія підпалів військкоматів у різних частинах країни. Останнім випадком була ситуація в Улан-Уде, де у будівлю полетіли коктейлі молотова.

Як видно на відео, які оприлюднили російські telegram-канали, в Улан-Уде підпал спробували влаштувати чоловік і жінка. Пляшки лежали у сумці у жінки, а чоловік кидав їх у будівлю.

Одну пляшку він шпурнув у двері військкомату, а іншу у вікно. Втім, по відео незрозуміло, чи отримав будинок хоч якесь пошкодження.

При цьому в деяких каналах повідомляється, що військкомат уже не знаходиться у підпаленій будівлі.

За інформацією "Медіазони", це 12-й випадок спроби підпалу військкомату за добу. Інші спроби були зафіксовані в Санкт-Петербурзі, Казані, Росоші, Можайську, Омську, Агінському, Подільському, Калузі, Копійську, Верхньоуральську та Сестрорецьку.

У більшості випадків затримані повідомляли, що з ними зв’язувалися шахраї та під різними приводами підштовхували їх на цей вчинок.

Як повідомлялося раніше, в росії в останні дні відбувається багато пожеж, наприклад, вранці 1 серпня в Підмосков’ї спалахнула масштабна пожежа в промзоні.