У Підмосков’ї потужна пожежа, дим видно за кілометри: відео та подробиці

Про постраждалих інформації поки що немає

У росії вже ні дня не минає без вибухів чи раптових загорянь і 1 серпня не стало винятком — у Люберцях у Підмосков’ї сталася потужна пожежа, що охопила промзону.

Інформація про це була опублікована у Telegram-каналі SHOT.

У районі Котельників поряд із гіпермаркетом "Леруа Мерлен" у небо підіймаються чорні клуби диму. Їх видно за кілька кілометрів.

"За нашими даними, пожежа виникла на території компанії "АртБуд". Фірма займається гуртовим продажем будматеріалів", — йдеться в повідомленні.

На цей момент залишається невідомим, чи є постраждалі внаслідок пожежі.

За даними Telegram-каналу Baza, пожежа сталася в одному зі складських приміщень.

Водночас російське пропагандистське агентство "РИА-Новости", посилаючись на інформацію від МНС рф, повідомляє, що пожежа сталася на будбазі й зараз горять три ангари. Площа загоряння встановлюється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 липня в Санкт-Петербурзі сталася потужна і масштабна пожежа. Займання сталося у виробничо-складській будівлі у Калінінському районі. Для ліквідації було залучено понад 100 рятувальників.