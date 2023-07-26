Міг бути потужний вибух: у росії загорілися вагони із сіркою, вже пишуть про диверсію (фото)

Загорілося чотири вагони, а площа займання становила близько 100 квадратів

У російському місті Сасово Рязанської області сталася НП на вокзалі — там спалахнули вагони, в яких знаходиться сірка.

Як пишуть російські ЗМІ, територію терміново оточили силовики.

За попередньою версією поліції вагони могли підпалити.

Джерело зазначає, що тут спалахнули чотири вагони, а площа займання склала близько 100 квадратів.

"На місці працюють екстрені служби. Співробітники залізничних підприємств та мешканці п’ятиповерхівки, розташованої за 50 метрів від вокзалу, евакуйовані", — уточнюють місцеві ЗМІ.

За даними іншого джерела, вантажний склад прибув на станцію вже з вагонами, що димилися. Адміністрація міста повідомляє, що пожежу вже ліквідовано.

"Попередньо, одна людина постраждала", — додало джерело.

Попередньо в результаті інцидент постраждав співробітник РЖД. У нього діагностували отруєння парами сірки, його госпіталізували.

Для ліквідації наслідків займання було залучено пожежний потяг. На рух інших маршрутів ситуація не вплинула.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно в росії спалахнув пороховий завод.