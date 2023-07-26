Міг бути потужний вибух: у росії загорілися вагони із сіркою, вже пишуть про диверсію (фото)
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Загорілося чотири вагони, а площа займання становила близько 100 квадратів
У російському місті Сасово Рязанської області сталася НП на вокзалі — там спалахнули вагони, в яких знаходиться сірка.
Як пишуть російські ЗМІ, територію терміново оточили силовики.
За попередньою версією поліції вагони могли підпалити.
Джерело зазначає, що тут спалахнули чотири вагони, а площа займання склала близько 100 квадратів.
"На місці працюють екстрені служби. Співробітники залізничних підприємств та мешканці п’ятиповерхівки, розташованої за 50 метрів від вокзалу, евакуйовані", — уточнюють місцеві ЗМІ.
За даними іншого джерела, вантажний склад прибув на станцію вже з вагонами, що димилися. Адміністрація міста повідомляє, що пожежу вже ліквідовано.
"Попередньо, одна людина постраждала", — додало джерело.
Попередньо в результаті інцидент постраждав співробітник РЖД. У нього діагностували отруєння парами сірки, його госпіталізували.
Для ліквідації наслідків займання було залучено пожежний потяг. На рух інших маршрутів ситуація не вплинула.
Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно в росії спалахнув пороховий завод.