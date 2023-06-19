Диверсанти не сплять: у москві знову намагалися зірвати рух поїздів (відео)

У москві відбулася нова диверсія на залізниці

У москві невідомі диверсанти, які останнім часом активізувалися в росії, знову нагадали про себе, влаштувавши підпал на залізниці. Там у ніч на 19 червня підпалили три релейні шафи вздовж залізничних колій на Варшавському шосе.

Як пишуть російські ЗМІ, ці релейні шафи забезпечують роботу семафорів і знаходяться один від одного на відстані 1,5 метра.

Джерело пише, що інцидент стався в районі о 2:30 ночі між станціями Варшавська та Нагатинська.

Пожежу вдалося оперативно згасити порошковими вогнегасниками. Після підпалу на релейних шафах утворилося багато кіптяви.

Щодо зловмисників, то їх зараз розшукує поліція.

За даними джерела, інцидент на залізниці не вплинув графік руху поїздів.

Цікаво, що аналогічний випадок у столиці росії стався 26 травня. Тоді релейні шафи підпалили на залізниці на вулиці Карачарівській.

Раніше "Телеграф" писав про те, що невідомі підпалювали релейні шафи у Казані та Брянській області російської федерації. Тоді через дії диверсантів довелося навіть зупиняти рух поїздів.