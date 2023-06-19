Диверсанты не спят: в москве снова пытались сорвать движение поездов (видео)

В москве произошла новая диверсия на железной дороге

В москве неизвестные диверсанты, которые в последнее время активизировались в россии, снова напомнили о себе, устроив поджог на железной дороге. Там в ночь на 19 июня подожгли три релейных шкафа вдоль ж/д путей на Варшавском шоссе.

Как пишут российские СМИ, данные релейные шкафы обеспечивают работу семафоров и находятся друг от друга на расстоянии 1,5 метра.

Источник пишет, что инцидент произошел в районе 2:30 ночи между станциями Варшавская и Нагатинская.

Пожар удалось оперативно потушить порошковыми огнетушителями. После поджога на релейных шкафах образовалось много копоти.

Что касается злоумышленников, то их в данный момент разыскивает полиция.

По данным источника, инцидент на железной дороге не повлиял на график движения поездов.

Интересно, что аналогичный случай в столице рф произошел 26 мая. Тогда релейные шкафы подожгли у железной дороги на улице Карачаровской.

Ранее "Телеграф" писал о том, что неизвестные поджигали релейные шкафы в Казани и Брянской области. Тогда из-за действий диверсантов пришлось даже останавливать движение поездов.