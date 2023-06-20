У росії пожежа на пороховому заводі: вже є загиблі

На заводі стався хлопок з подальшим займанням

У будівлі порохового заводу у місті Котовськ у Тамбовській області сталася масштабна пожежа. Є загиблі та постраждалі.

Інформація про це була опублікована сьогодні, 19 червня, Telegram-каналі російської пропагандистської агенції "РИА-Новости", яка посилається на слова екстрених служб.

"Чотири людини загинули, двоє постраждали під час вибуху в будівлі Тамбовського порохового заводу, повідомили екстрені служби", — йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 12 людей.

Також подію прокоментував губернатор Тамбовської області Максим Єгоров. За його словами, на Тамбовському пороховому заводі стався хлопок з подальшим займанням.

"Причина пожежі — людський фактор. Однозначно заявляю — це не теракт. На жаль, є людські жертви. Усю необхідну допомогу постраждалим буде надано", — зазначив він.

Також Єгоров повідомив, що площа пожежі склала 1 квадратний метр і вже через сім хвилин спалах було ліквідовано. На місці працює 4 пожежні розрахунки, 16 осіб особового складу, оперативна група Головного управління.

До речі, офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі пояснив, що завод, на якому сталася пожежа, є найбільшим у росії виробником порохів для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на залізничному вокзалі в Уфі сталася масштабна пожежа — горіли вагони з паливом. У мережі було опубліковано відео з місця події.