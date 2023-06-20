В россии пожар на пороховом заводе: уже есть погибшие

На заводе произошел хлопок с последующим возгоранием

В здании порохового завода в городе Котовск в Тамбовской области произошел масштабный пожар. Есть погибшие и пострадавшие.

Информация об этом была опубликована сегодня, 19 июня, Telegram-канале российского пропагандистского агентства "РИА-Новости", которое ссылается на слова экстренных служб.

"Четыре человека погибли, двое пострадали при взрыве в здании Тамбовского порохового завода, сообщили экстренные службы", — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 12 человек.

Также происшествие прокомментировал губернатор Тамбовской области Максим Егоров. По его словам, на Тамбовском пороховом заводе произошел хлопок с последующим возгоранием.

"Причина пожара — человеческий фактор. Однозначно заявляю — это не теракт. К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана", — отметил он.

Также Егоров сообщил, что площадь пожара составила 1 квадратный метр и уже спустя семь минут возгорание было ликвидировано. На месте работает 4 пожарных расчета, 16 человек личного состава, оперативная группа Главного управления.

К слову, офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в своем Telegram-канале объяснил, что завод, на котором случился пожар, является крупнейшим в россии производителем порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на железнодорожном вокзале в Уфе произошел масштабный пожар — горели вагоны с топливом. В сети были опубликованы видео с места происшествия.