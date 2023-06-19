Пожары все ближе к кремлю - в москве вспыхнул завод (видео)

В москве в 8 километрах от Кремля загорелся завод

Днем 19 июня в москве, где ночью совершили новую диверсию на железной дороге, вспыхнул мощный пожар — пламя охватило цех Центрального ремонтно-механического завода.

Об этом пишут российские СМИ.

По данным источников, площадь возгорания составила свыше 100 квадратных метров. Его уже удалось ликвидировать.

Тем временем в сети делятся кадрами мощного пожара. Дым, поднимающийся над заводом, видели в разных районах российской столицы.

Известно, что огонь охватил четырёхэтажное здание, которое в данный момент находится на реконструкции.

"Люди эвакуируются самостоятельно", — пишут российские СМИ.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Причины пожара пока неизвестны.

Отметим, что в Министерстве чрезвычайных ситуаций россии ситуацию пока официально не комментировали.

Интересно, что данный завод находится на расстоянии примерно в 8 километров от Кремля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что западные СМИ нашли неожиданную цель недавнего удара дронами по москве.